Treviso, bambino di 6 anni dimenticato sullo scuolabus: rompe il vetro da solo e scappa

Si era addormentato durante il viaggio verso casa e si è ritrovato da solo a bordo dell'autobus chiuso nel deposito. E' successo a Treviso a un bambino di 6 anni che, dopo essersi risvegliato completamente da solo sul mezzo pubblico - che fa anche servizio per una serie di plessi scolastici tra le province di Venezia e Treviso - non si è fatto prendere dal panico: ha rotto il vetro con il martelletto dell'emergenza ed è scappato via. Per lui - racconta la Tribuna di Treviso - tanta paura ma solo un taglietto. A lanciare l'allarme sono state due donne dopo averlo visto seduto da solo su una panchina. A bordo, oltre all'autista, c'era anche una inserviente che segue i bimbi.

