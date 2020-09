Loredana Bertè e le ragazze del Socrate: "Quando avevo io la minigonna agli autisti cadeva l'occhio e tamponavano"

18 settembre 2020 a

Loredana Bertè si schiera con le ragazze del Liceo Socrate. La cantautrice, che domenica compirà 70 anni, posta una vecchia foto su Instagram che la ritrae in minigonna su una bicicletta per le strade di Roma.

"Quando andavo al liceo - scrive la Bertè nel post - arrivavo con la minigonna e 2 pennelli in tasca, quando giravo in bici le auto si tamponavano perché gli autisti si giravano a guardarmi. All’epoca la minigonna era considerata scandalosa ma io ne ho fatto la mia DIVISA DI EMANCIPAZIONE FEMMINILE. Ognuno è libero di vestirsi come vuole, essere chi crede ed amare chi sceglie di amare".

In chiusura ringrazia Mary Quant, lo stilista che ha disegnato la minigonna. Ma guai a portarla ora al Socrate.

