Coronavirus, i contagi salgono ancora: 1.907 positivi in un giorno con meno tamponi fatti

In crescita i nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.907 positivi, contro i 1.585 di ieri. Per di più con un numero leggermente inferiore di tamponi, 99.839 contro 101.773 di ieri. Lieve calo dei decessi, 10 (erano 13 24 ore fa). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero complessivo dei tamponi è di 10.246.163.

Le vittime sono 10, tre in meno rispetto a ieri. Gli attualmente contagiati salgono così a 42.457 (+1.044) con 2.387 pazienti ricoverati con sintomi (+39) e 208 in terapia intensiva (-4). Restano in isolamento domiciliare 39.862 pazienti (+1.009) mentre sono stati dimessi o sono guariti 853 persone.

La Lombardia si conferma prima regione per numero di nuovi casi positivi (224), seguita da Campania (208) e Lazio (193).

