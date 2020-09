Le escort di Berlusconi. Ridotta di due terzi in appello la condanna per Tarantini

17 settembre 2020 a

a

a

La prescrizione di alcuni reati, ma fondamentalmente il riconoscimento delle attenuanti generiche che il tribunale aveva escluso, equivalenti alle aggravanti, hanno ridotto la pena in Corte di appello a Bari per Giampaolo Tarantini, l’imprenditore accusato di aver reclutato e portato nel 2008 e 2009 escort nelle residenze di Silvio Berlusconi, all’epoca presidente del Consiglio. In primo grado, a novembre del 2015, era stato condannato a 7 anni e 10 mesi. Il procuratore generale della Corte di Appello a febbraio scorso aveva chiesto 6 anni. La condanna è passata ora a 2 anni e 10 mesi. I reati riferiti a diversi episodi di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione sono andati in prescrizione. Nel processo c’erano altri tre imputati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.