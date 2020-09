La Lega lancia il WhatsApp dello studente: "Problemi nella tua scuola? Scrivici"

13 settembre 2020 a

a

a

Arriva il numero verde per lo studente alle prese con l'incognita della riapertura delle scuole. La Lega ha infatti lanciato un numero WhatsApp per raccogliere le segnalazioni dei ragazzi. "Hai qualche problema nella tua scuola? Hai qualche suggerimento o qualche proposta per l'inizio di questo nuovo anno scolastico?

Segnalacelo subito scrivendo un whatsapp a questo numero: 3791360697 (indicando Nome, Scuola e Città)", si legge sui social della Lega. Vista la situazione della scuola italiana nel caos delle regole anti-contagio si prevedono telefoni bollenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.