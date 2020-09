Papa Francesco, la paura è passata: test sierologico negativo dopo il contatto col cardinale contagiato

12 settembre 2020 a

Papa Francesco nei giorni scorsi si è sottoposto al test sierologico, dopo che il cardinale Luis Tagle è risultato positivo al coronavirus. Il porporato, che ora si trova nelle Filippine in isolamento fiduciario, aveva incontrato ufficialmente Bergoglio in Vaticano lo scorso 29 agosto. Il test di Bergoglio ha dato esito negativo e il pontefice è risultato essere in buona salute.

Superati i timori del contagio, il Papa ha voluto inviare un messaggio in vista della ripresa delle scuole. «Papa Francesco auspica che la ripresa dell’anno scolastico sia vissuta con grande senso di responsabilità, nella prospettiva di un rinnovato patto educativo, che veda protagoniste le famiglie e ponga al centro le persone». È quanto si legge in un tweet di Vatican News.

Il coronavirus ha colpito il prefetto per la congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, nonché presidente di Caritas Internationalis, cardinal Antonio Tagle. Filippino, 63 anni, considerato tra i collaboratori più in sintonia con Papa Francesco, il prelato è risultato positivo ad un tampone faringeo, ha fatto sapere Matteo Bruni, il direttore della Sala Stampa Vaticana, al suo rientro a Manila. Non presenta sintomi, e «resterà in isolamento fiduciario nelle Filippine». Il 7 settembre il Cardinale Tagle si era già sottoposto a tampone a Roma, con esito negativo. L’ultima volta che aveva visto il Papa risale al 29 agosto.

