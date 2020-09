La fuga dell'orso Papillon è finita. M49 catturato con una trappola tubo

07 settembre 2020 a

M49 è finito in trappola. L'orso soprannominato Papillon per le numerose evasioni è stato cattirato dal Corpo forestale della provincia autonoma di Trento e Bolzano. L'orso ribelle era fuggito dal recinto del Casteller a fine luglio e la sua fuga è finita nella zona del Lagorai, dove l’animale è stato catturato garanzie a un trappola a tubo, già utilizzata in passato per questo stesso esemplare. Molto delusi sul web i tanti sostenitori dell'orso evasore.

