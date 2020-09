La denuncia del leghista: una 'risorsa' mi ha rapinato davanti al Pirellone

Il racconto di Andrea Monti: era in bici, l'ho inseguito di corsa e ho recuperato lo smartphone

03 settembre 2020 a

a

a

Un consigliere leghista del Comune di Milano è stato rapinato proprio davanti al Pirellone, sede della Regione Lombardia. È quanto denunciato da Andrea Monti, consigliere della Lega, che ha scritto un post su Facebook per raccontare quanto accaduto: "È successo pochi minuti fa. Appena uscito dalle porte della sede del Consiglio regionale della Lombardia, sono stato aggredito alle spalle da un uomo in bicicletta, una delle tante 'risorse' che popolano la vicina Stazione Centrale. In un attimo mi ha sfilato con forza dalle mani il mio smartphone e ha tentato la fuga".

Video su questo argomento Migranti ammassati nell'hotspot. Musumeci: ecco le condizioni choc di Lampedusa

Non è finita qui. Monti racconta di un inseguimento al cardiopalma. "Naturalmente non ha tenuto conto che un brianzolo incazzato a piedi va più veloce di un ladro in bicicletta. Al vicino incrocio con via Pirelli, ormai quasi raggiunto ha gettato il mio telefonino per terra ed è scappato. A me è andata bene. Penso però a quante persone subiscono ogni giorno, in zone centrali della città, in pieno giorno, aggressioni come questa senza lieto fine. Dove siete anime belle di sinistra che gridano in piazza 'accogliamoli tutti'?", conclude il leghista.