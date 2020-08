Clamoroso in Liguria: la Asl lo considera morto di Covid, ma il risultato del tampone non c'è

29 agosto 2020 a

a

a

Clamoroso in Liguria: un uomo di 87 anni (ne avrebbe compiuti 88 a ottobre) è morto lo scorso 24 agosto a Bargone, nel Genovese. La Asl4, quella della zona di Chiavari, come si legge dal documento "Attestazione Covid Salme" lo considera morto di coronavirus anche se il risultato del tampone ancora non c'è. Per quanto riguarda l'esito del tampone, infatti, ad essere barrata è la casella "Indeterminato". Tra parentesi si legge: "salma da considerarsi positiva". In basso, viene ulteriormente specificato: "Lo stato di tampone in attesa dovrà essere equiparato alla positività per quanto attiene alla gestione della salma". A questo punto sorge più di un dubbio sull'attendibilità dei risultati dei test che le Asl inviano alla Regione e che le Regioni a loro volta inoltrano al ministero della Salute per compilare il bollettino quotidiano sullo stato dei contagi in Italia. La speranza è che questo sia un caso isolato.