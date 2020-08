Caos scuola, "Niente mascherina seduti al banco", parla l'esperto del Cts

26 agosto 2020 a

Alla fine, pare che gli studenti potranno togliersi la mascherina quando saranno seduti al proprio banco. Ovviamente, a patto che ci sia il distanziamento con i banchi dei compagni. A fare un po' di chiarezza c'ha provato Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico nel corso di un'intervista al Tg1.

"I bambini quando entrano nella classe, si siedono al loro banco e mantengono la distanza di un metro possono tranquillamente togliere la mascherina. Quando la devono indossare? Quando la distanza di sicurezza viene a mancare, quando si muovono in corridoio, in cortile. La possono togliere quando sono in mensa, quando fanno attività fisica. Poi la rimettono bene, dobbiamo educarli all’uso corretto". Delle domande, però, sorgono spontanee. Quando faranno educazione fisica come potranno togliersi la mascherina durante gli sport di gruppo che per definizione comportano il contatto fisico? E a mensa i posti saranno ugualmente distanziati?