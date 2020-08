Firenze, ristoratore del centro in crisi per Covid si toglie la vita nel suo locale

24 agosto 2020 a

a

a

Si è tolto la vita sabato pomeriggio nel suo locale nel centro di Firenze. Il ristoratore di 44 anni aveva acquistato l'immobile poco prima della pandemia di coronavirus e la ripresa delle rate del mutuo che sarebbero ripartite tra qualche giorno, con gli incassi diminuiti, era diventata un'ossessione. "In questo periodo stava lavorando poco, come tutti noi. Temeva di non riuscire più a pagare, di aver fatto dei sacrifici inutilmente"; dice una collega ristoratrice a La Nazione commentando il suicidio che ha sconvolto il centro del capoluogo toscano. L'uomo si è tolto la vita tra il turno del pranzo e quello della cena. A ritrovarlo, nel tardo pomeriggio, i dipendenti.