Col coltello in un negozio, bloccato ghanese violento

Il video è stato postato da Gianlugi Nuzzi sul suo profilo Instagram. E testimonia l'arresto di un ladro arrivato in Italia non si sa come. Il ghanese, di 35 anni, non si sa da quale porto sia poi arrivato fino a Bolzano e, scrive Nuzzi, "sarà per incapacità a trovare un lavoro, sarà per indole violenta di fatto ha trovato un coltellaccio e ha cercato di rapinare un negozio dopo essesrsi impossessato di un cellulare e aver minacciato la commessa". L'uomo è poi scappato imboccando una pista ciclabile seguito da alcuni cittadini che avevano chiamato la polizia. "Da qui le immagini e la colluttazione, una storia fotocopia di mille altre - commenta ancora Nuzzi - le politiche sbagliate mietono tante vittime innocenti in tutto il paese".