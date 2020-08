Incidente per l'assessore Gallera in vacanza: si spacca la testa a paddle e finisce in ospedale

17 agosto 2020 a

Trenta punti in testa e vacanze finite. Si sono interrotte bruscamente le ferie dell'assessore lombardo alla Sanità Giulio Gallera dopo l'incidente a paddle. Gallera si è fatto male mentre giocava ed è finito in ospedale: sono stati necessari 30 punti per due ferite riportate alla testa. “Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente – ha scritto Gallera su Facebook – oggi durante una partita di paddle tra amici ho colpito violentemente la testa contro un’inferriata metallica. Nessun problema neurologico però mi hanno dovuto dare 30 punti per due profonde ferite al capo”.