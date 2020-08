Paura sul set di Boldi e De Sica. Due positivi al Covid. Riprese sospese

Sullo stesso argomento: Si fingeva regista per violentare aspiranti attrici: arrestato

Stop riprese. Ma solo per pochi giorni. Sul set di “Natale su Marte”, il nuovo film di Boldi e De Sica, arriva l’allarme Covid. Due addetti al servizio ristorazione sarebbero stati trovati positivi al Coronavirus.

Nonostante i controlli serrati, sembra che l’imprevisto non sia mancato. Quindi le sospese sono state sospette. Infatti, sono scattati immediatamente i controlli: esito negativo per una trentina di persone. Ma le riprese riprenderanno a breve: qualche giorno di ritardo che non comporterà problemi alla lavorazione del film, in uscita a Natale.