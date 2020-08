Braccio di ferro privati-Regione Lazio sul tampone per il Coronavirus

12 agosto 2020 a

Continua il braccio di ferro tra i centri di analisi privati e la Regione Lazio per la possibilità di effettuare i tamponi sul Coronavirus. “Anche ad Agosto i nostri centri rimangono aperti tutti i giorni e sono attrezzati per poter proseguire in modo sicuro - seguendo i protocolli - a fare tamponi" spiega Mariastella Giorlandino, amministratrice unica dei centri analisi Artemisia Lab.

"Ci sembra di capire - continua - che l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato abbia autorizzato i cittadini, pagando in proprio, di fare i tamponi solo presso il 'driveInn' scelti dallo Spallanzani, dimenticando – forse volutamente?! – che ci sono decine di strutture accreditate pronte a fare i tamponi ad un prezzo concordato con la Regione. Perché costringere gli utenti a un’unica offerta? Si lasci la libertà di scegliere“ .

Intanto l'assessore alla Sanita del Lazio Alessio D'Amato fa il punto sulla sperimentazione del vaccino allo Spallanzani: "La manifestazione d’interesse pubblica dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani di Roma per la ricerca dei volontari per la sperimentazione del vaccino anti COVID-19 ha superato le 4 mila adesioni. Una risposta straordinaria che riempie di orgoglio" ha dichiarato D’Amato.