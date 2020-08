05 agosto 2020 a

a

a

Sbarchi continui e situazione migranti fuori controllo. Ad Agrigento la manifestazione, giovedì 6 agosto, contro un'emergenza non più sostenibile. Appuntamento alle 18 davanti al palazzo della Prefettura per una manifestazione di liberi cittadini per chiedere risposte al governo e all'Europa. Per dire stop all'immigrazione senza controllo e chiedere una ridistribuzione equa dei migranti.