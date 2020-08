Niente mascherine fino a sei anni e giocattoli "assegnati". All'asilo si riparte così

Sullo stesso argomento: Banchi rotanti, i meme più belli dello sfottò contro la ministra

Lelinee guida della Conferenza unificata per la scuola dell'infanzia

Valentina Conti 04 agosto 2020

Niente mascherine per i bambini fino a 6 anni nelle scuole dell'infanzia a differenza del personale scolastico. A confermarlo sono le Linee Guida approvate dalla Conferenza unificata in vista della ripresa delle attività educative a settembre. Non sarà necessaria la misurazione della temperatura, ma bimbi e personale non dovranno presentare problemi respiratori né essere stati in quarantena negli ultimi 14 giorni.

Poi uscite differenziate, piccoli suddivisi in gruppi e giocattoli già assegnati, accanto alle buone pratiche di igiene da seguire alla lettera. Anche gli arredi potranno essere modificati per svolgere attività didattica nel rispetto dei canoni di sicurezza. Per le mense valgono gli stessi criteri adottati per le aule, dalla pulizia profonda prima e dopo i pasti alle distanze. "Le bambine e i bambini sono quelli che hanno maggiormente sofferto il lockdown, quindi a tutti loro stiamo riservando particolare attenzione per la rioresa", ha rimarcato la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.