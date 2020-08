Allarme caldo, weekend di fuoco col ciclone africano

01 agosto 2020 a

Weekend di fuoco tra canicola e partenze per le vacanze. La penisola è nella morsa della seconda e più intensa ondata di calore di quest'estate, con l'Anticiclone nordafricano ancorato al Mediterraneo e all'Europa meridionale. La massa d'aria sahariana investe in modo più pesante le regioni centro-meridionali, dove le temperature diurne nei prossimi giorni potranno ancora sfiorare i 40 gradi, e in alcuni settori interni persino superarli.

Anche al Nord il clima è rovente, con l'aggravante degli elevati tassi di umidità. Caldo e afa non danno tregua neppure la notte, quando, soprattutto nelle grandi città, non si scende comunque sotto i 24-25 gradi. Per il ministero della Salute sabato sarà bollino rosso e allerta 3, il massimo livello, in 14 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona, Viterbo. Per domenica coinvolti 12 centri urbani, ma la situazione è destinata a cambiare.

"I modelli a nostra disposizione - affermano i meteorologi di iconameteo.it - confermano la fine di questa fiammata africana nei primi giorni di agosto, tra domenica 2 e lunedì 3 al Nord, tra il 4 e il 5 anche al Centro-Sud, grazie alla massa d'aria più temperata atlantica che accompagnerà la perturbazione n.1 di agosto: un intenso fronte freddo, il cui passaggio potrebbe dar luogo a violenti temporali, in particolare al Nord nella giornata di lunedì".

La situazione intanto sarà rovente soprattutto per chi si sposta in auto. Fino a domenica sera è bollino rosso su tutte le strade e autostrade per il secondo fine settimana di esodo estivo. È previsto un incremento di traffico per gli spostamenti verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l'itinerario E45 e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Più degli altri anni, a causa dell'emergenza coronavirus, gran parte degli italiani si sposterà all'interno del Paese. Per tutta la giornata di sabato è previsto traffico intenso, in direzione Sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani, mentre domenica sono attesi a partire dal tardo pomeriggio i rientri di chi si sposta solo per il weekend.