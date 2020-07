Coronavirus, focolaio nel centro estivo al Mugello: positivi bimbo e animatore

27 luglio 2020 a

a

a

Un bambino e un animatore del centro estivo positivi al coronavirus nel nuovo focolaio individuato al Mugello, in Toscana. I casi confermati per ora sono 7 ma l’assessore al diritto alla Salute, Stefania Saccardi, rassicura: “I casi risultati positivi sono legati per la maggior parte a eventi privati e non ai luoghi della movida, bisogna continuare a tenere comportamenti responsabili e osservare le cautele previste dall’emergenza sanitaria”.