Assedio degli ambulanti a Montecitorio: aiuti e blocco tasse subito

27 luglio 2020 a

a

a

Ambulanti in piazza, domani assedio simbolico al Palazzo. "Facciamo un ultimo appello agli ambulanti ed ai cittadini che frequentano i mercati, le fiere, le sagre, ma anche a coloro che giornalmente lavorano come ambulanti in tutta Italia ed agli stessi cittadini cominciando da Roma, a partecipare alla manifestazione nazionale di domani a Roma, a Piazza Montecitorio, alle ore 9", si legge in una nota della dirigenza nazionale di ANA(Associazione Nazionale Ambulanti) composta dal Presidente Ivano Zonetti, dal Vicepresidente Vicario Angelo Pavoncello, dal Segretario Marrigo Rosato e dal coordinatore dei Fieristi Luca Paolucci

"Abbiamo indetto la manifestazione per chiedere la tutela DEI FIERISTI , DI CHI FA LE FESTE/SAGRE DI PAESE, DEI GIOSTRAI E DEGLI AMBULANTI TUTTI, e abbiamo avanzato le seguenti richieste al Governo:

- ELIMINARE TOTALMENTE PER TUTTO L’ANNO LA TOSAP E LA COSAP NEL 202O

- PER AVERE AIUTI ECONOMICI CONCRETI (MODELLO ULTIMA LEGGE REGIONE SARDEGNA)

- PER BLOCCARE GLI SPOSTAMENTI E DELOCALIZZAZIONE DEI MERCATI E DEI POSTEGGI IN TUTTA ITALIA ED ANCHE DELLE ROTAZIONI ROMANE

Perciò vi esortiamo a prendere la macchina, o il treno, e domani dobbiamo essere TUTTI A ROMA

Saranno presenti anche parlamentari di tutti i schieramenti politici", scrive l'associazione che rappresenta i commercianti ambulanti.