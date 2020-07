Coronavirus, la vera minaccia viene dall'estero. Rezza: da dove arrivano i nuovi focolai

25 luglio 2020 a

La minaccia maggiore adesso viene dall'estero e i nuovi focolai di coronavirus sono da attribuirsi proprio agli arrivi da fuori Italia. "Sottoporsi a misure quarantenarie nel caso in cui si provenga da Paesi da alta incidenza", ribascisce Gianni Rezza, capo dipartimento Prevenzione del ministero della Salute che, in un video di commento ai dati del monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità sull’andamento di Covid-19 in Italia, analizza la situazione e ricorda l’importanza di mantenere le misure precauzionali.

Video su questo argomento Coronavirus, Rezza: "Molti focolai causati dagli arrivi da paesi a rischio"

"L’incidenza di nuovi casi di Covid-19 è stabile rispetto alla scorsa settimana" e l’indice di contagiosità "Rt a livello nazionale è di nuovo di poco inferiore a 1", osserva. Però "persistono diversi focolai di ampiezza variabile in quasi tutte le regioni italiane e molti di questi sono causati da persone che provengono da Paesi ad alta incidenza, il che rende la situazione in alcune regioni peggiore rispetto a quella di altre".

È per questo "necessario - esorta Rezza - continuare a tenere dei comportamenti prudenti: distanziamento sociale, uso delle mascherine, igiene personale". E appunto "sottoporsi a misure quarantenarie nel caso in cui si provenga da Paesi da alta incidenza" di casi positivi al coronavirus Sars-CoV-2.