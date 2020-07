14 luglio 2020 a

Whatsapp down, l'app di messaggistica va ko. La connessione va e viene e nessuno riesce più a inviare messaggi e l'hashtag #whatsappdown diventa subito trend topic sui social. Che succede? Un guasto manda in tilt gli utenti che dalle 22 non riescono più a usare correttamente il servizio.