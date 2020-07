Migranti infetti, in Calabria pure il Pd scende in piazza contro il governo

Sullo stesso argomento: Migranti positivi? Santelli pronta a bloccare i porti

I migranti positivi al Coronavirus sbarcati a Roccella Jonica, in Calabria, manda in tilt le forze di maggioranza. A protestare per il trasferimento ad Amantea dei 13 pakistani infetti tra i 70 stranieri sbarcati anche esponenti del Partito democratico come Enza Bruno Bossio: "Amantea non è una cittadina qualsiasi: è uno dei centri turistici e commerciali più importanti e popolosi della Calabria. Chi ha avuto l’idea di scegliere un luogo con queste caratteristiche certamente non ha fatto la scelta più logica", ha detto la parlamentare del Pd mentre i manifestanti sono scesi in piazza e hanno bloccato strade contro la decisione.