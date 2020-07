Iliad diventa operatore per la linea fissa. Accordo con Open Fiber: cosa cambia

07 luglio 2020 a

Iliad dai cellulari entra nelle case degli italiani. L'operatore ha firmato un accordo con Open Fiber per lo sbarco sulla rete fissa. Iliad "utilizzerà la rete interamente in fibra ottica Ftth (Fiber To The Home, la fibra che arriva all’interno di case e uffici) di Open Fiber per fornire ai suoi clienti la più elevata velocità di connessione in circolazione", ne dà notizia una nota congiunta delle due società.

Iliad è presente in Italia con una base utenti di oltre 5 milioni e mezzo di persone conquistate in meno di 2 anni dall’ingresso sul mercato ed è parte di un Gruppo internazionale con oltre 25 milioni di utenti tra fisso e mobile in Europa.