Bulgari apre il suo hotel di lusso a Roma nel 2022 a Piazza Augusto Imperatore

Aprirà nel 2022 a Roma, a piazza Augusto Imperatore, il nuovo Bulgari Hotel. Sorgerà nella centrale Piazza Augusto Imperatore, il cuore pulsante del quartiere Campo Marzio, a pochi passi da Via del Corso e Via del Babuino, da Piazza di Spagna e dalla storica boutique Bulgari di Via Condotti.

L’hotel occuperà un edificio, di proprietà di Edizione Property costruito tra il 1936 e il 1938 su progetto dell’architetto Vittorio Ballio Morpurgo., che si affaccia su due monumenti iconici come l’Ara Pacis e il Mausoleo di Augusto, dedicato al primo imperatore di Roma e al momento sottoposto a un importante intervento di restauro.

Come per tutti gli altri Bulgari Hotel nel mondo, lo studio di architettura italiano Antonio Citterio Patricia Viel si occuperà sia della progettazione architettonica che dell’interior design del nuovo Bulgari Hotel Roma, che conterà 114 stanze, la maggior parte delle quali suite,

Il Ristorante Niko Romito, curato dallo chef stellato, e il Bulgari Bar, entrambi posti all’ultimo piano per offrire una vista mozzafiato della Città Eterna. Un’ampia serie di servizi sarà a disposizione degli ospiti tra cui una spa di 1.000 metri quadrati dotata di una piscina indoor e una palestra altamente tecnologica.

Il Bulgari Hotel Roma ospiterà anche una biblioteca con una collezione di volumi dedicati al mondo della gioielleria. A questa "reading room’"potranno accedere sia gli ospiti dell’hotel sia i visitatori esterni su appuntamento.

Bulgari supporterà anche progetti legati al restauro di Piazza Augusto Imperatore. «Siamo davvero orgogliosi di esserci assicurati una location così straordinaria per il nuovo Bulgari Hotel Roma - dichiara Jean-Christophe Babin, amministratore delegato di Bulgari - Lo sviluppo di questo Hotel, che aprirà nel 2022, rappresenta un traguardo importante per Bvlgari, che avrà finalmente il suo "tempio" nella città in cui l’azienda è stata fondata e che ancora oggi rappresenta il cuore pulsante del brand. Riscriveremo davvero la storia dell’ospitalità di lusso nella città di Roma».