Bufera sullo psichiatra Raffaele Morelli. Cosa dice sulle donne

In studio a Rtl si parlava dell’aforisma della drammaturga francese François Sagan: “Un vestito non ha senso a meno che ispiri gli uomini a volertelo togliere di dosso”. In sua difesa è intervenuto al telefono lo psichiatra Raffaele Morelli che ha rincarato la dose.

"Se una donna esce di casa e gli uomini non le mettono gli occhi addosso deve preoccuparsi - ha detto Morelli - perché vuol dire che il suo femminile in qualche modo non è presente in primo piano. Il femminile in una donna è la base su cui si siede il processo. Prima di tutto sei femminile e il femminile è il luogo che suscita desiderio. Le donne lo sanno bene perché quando escono di casa con un vestito con cui non si sentono a loro agio corrono a casa a cambiarlo. Noi uomini non lo facciamo perché non diamo così importanza alla forma. La donna è la regina della forma e suscita desiderio. Guai se non fosse così". Le sue parole hanno scatenato una bufera sui social.