Tetto crolla in strada, muore la mamma e due figli piccoli. Salvo il fratellino

24 giugno 2020 a

a

a

Si è aggravato il bilancio del crollo dell’incidente di Albizzate, nel Varesotto. Morta una donna e i due figli. Stavano camminando per strada quando sono stati travolti dalle macerie del crollo di parte di un edificio. La donna aveva 38 anni, rispettivamente 5 anni e 15 mesi i due bambini.

Inizialmente soltanto ferita, non ce l’ha fatta la bambina di 15 mesi coinvolta nel crollo del cornicione dell'edificio. La bimba era stata ricoverata in condizioni disperate all’ospedale di Gallarate. Il fatto è accaduto a metà pomeriggio, quando una donna stava passeggiando con i suoi figli, un bimbo di 5 anni e una bambina di 15 mesi, vicino al muro dell’edificio. Parte del tetto dell’edificio improvvisamente è crollato. La madre e il figlio di cinque anni sono morti sul colpo, mentre la piccola di 15 mesi è stata trasportata d’urgenza in ospedale in gravi condizioni. La bimba nonostante i tentativi disperati dei medici, non ce l’ha fatta.

La tragedia di Albizzate ha distrutto una famiglia di origine marocchina e lascia solo il padre, 40 anni, con il bambino più grande, di 9 anni, illeso. La madre, 38 anni, è morta sotto le macerie del cornicione di un edificio commerciale che ospitava una lavanderia e una pizzeria. Così anche i suoi due bambini più piccoli. I vigili del fuoco intervenuti con diverse squadre hanno estratto dalle macerie le vittime e collaborato con il personale sanitario, che non è riuscito a salvare la bambina, portata in ospedale a Gallarate già in arresto cardiaco. Al momento, si sta ancora provvedendo alla messa in sicurezza dello stabile. Sul posto, sono presenti i carabinieri del reparto operativo di Varese con la squadra rilievi. Davanti al cornicione ci sono un supermercato e un bar che sono stati evacuati in attesa di ulteriori verifiche.