Alex Zanardi, la tragica ipotesi: stava facendo un video con il cellulare

Potrebbe esserci un tragico errore dietro al terribile incidente in handbike accaduto al campione paralimpico Alex Zanardi in Val d'Orcia, in provincia di Siena. Secondo un testimone, sentito dagli inquirenti che indagano sulla vicenda, e un video che ha ripreso la scena - anch'esso tra gli atti dell'inchiesta - l'ex pilota aveva un cellulare in mano prima di sbandare sulla strada provinciale 146 all'altezza di Pienza dopo la partenza da Sinalunga e finire contro un tir con rimorchio che stava passando in quel momento nella corsia opposta. L'ipotesi, scrive il Messaggero che ha dato la notizia, è che il campione che lotta tra la vita e la morte dopo alcuni delicati interventi alla testa e al volto stesse girando un video quando ha perso il controllo del mezzo.

Alex Zanardi, il sindaco di Pienza: "Nessuno ci ha informato della gara"

Le condizioni di Zanardi sono definite stabili ma gravi dai medici del Policlinico universitario Le Scotte di Siena dove l'ex campione di Formula 1, rimasto senza gambe dopo un terribile incidente, era stato portato in elicottero. Ieri è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e maxillo-facciale durato circa tre ore, terminato intorno alle 22. A seguire il ricovero in terapia intensiva. "È possibile che il paziente abbia un danno neurologico permanente ma la sedazione non ci consente di avere un quadro preciso", spiegano i medici nell'ultimo bollettino.

Zanardi, indagato il camionista. Il bollettino: resta grave e intubato

Dal punto di vista dell'inchiesta il camionista che guidava il mezzo contro cui si è scontrato Alex ha detto agli inquirenti: "Me lo sono visto davanti all’improvviso, ho sterzato, ma invano". L'uomo è indagato, come ha spiegato la Procura, "come atto dovuto" nell’ambito del fascicolo aperto dal pm Serena Menicucci che ipotizza il reato di "lesioni gravi o gravissime da incidente stradale" previsto dall’articolo 590 bis del codice penale. L'autotrasportatore, si apprende, è sotto choc e molto provato psicologicamente dall'accaduto.