Viaggio di Ratzinger in Germania. "È debolissimo", potrebbe non tornare mai più in Italia

L’ex Pontefice Benedetto XVI è "esausto" dopo essere andato a trovare il fratello maggiore malato Georg in Germania, ha reso noto il portavoce della diocesi di Ratisbona, Clemens Neck. Non è chiaro se e quando Joseph Ratzinger, che ha 93 anni, tornerà in Vaticano, da dove è partito ieri. Il viaggio, il primo all’estero da quando ha lasciato il pontificato nel 2013, e l’allontanamento dalla sua routine hanno pesato molto sull’ex Pontefice, ha aggiunto il portavoce. E iniziano anche a girare voci sul fatto che Ratzinger possa non tornare mai più in Vaticano. Voci supportate in Germania dalla Bild che ha pubblicato anche un ampio servizio fotografico sulla visita di Benedetto in Germania, che ha creato un vero e proprio caso mediatico.