Sergio Sylvestre sbaglia l'inno. Elodie, Emma e Fedez in campo con il cantante sotto accusa

Fedez, Elodie, Emma e Alessandra Amoroso scendono in campo e difendono Sergio Sylvestre reo di aver sbagliato l’inno di Mameli nella finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus per troppa sensibilità. Il vincitore di “Amici” nel 2017, nato a Los Angeles da padre haitiano e madre messicana, era felice e onorato di intonare l’inno italiano, quello del Paese che lo ha accolto a braccia aperte e che è diventato la sua casa, come ha scritto in un tweet, ma l’emozione gli ha giocato un brutto scherzo e si è bloccato su due strofe. Alla fine ha alzato il pugno chiuso urlando “no justice, no peace” in riferimento al movimento “Black lives matter”, nato dopo l’omicidio di George Floyd da parte di un poliziotto.

Napoli-Juventus, figuraccia in diretta. Così Sergio Sylvestre sbaglia l'Inno

In Rete sono piovute critiche feroci e i peggiori insulti razzisti (“che schifo fai negro di me**a, almeno impara l’inno”, “pure l’inno avete rovinato per fare i buonisti”, “un cantante nero, nato in America, a cantare l’inno italiano, con tutti i cantanti italiani bravissimi che abbiamo, sai che ti dico?! Ce lo meritiamo! Il pugno chiuso finale, una scena raccapricciante”). Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, non ha apprezzato l’esibizione e su Twitter ha scritto: “Sbaglia l’inno e saluta con il pugno chiuso, ma dove l’hanno trovato?!? Povera Italia. No comment”.

Sylvestre si è scusato, ma ha precisato di non aver dimenticato le parole: “Ero emozionato, lo stadio vuoto mi ha fatto impressione, mi veniva da piangere. Il pugno alzato? Invito Salvini a informarsi meglio, dovrebbe cercare di capire cosa significa quel gesto o il movimento Black lives matter ma non può perché non sa cosa vuol dire essere nato nero”. Il mondo della musica però non lo ha lasciato solo. Fedez ha replicato direttamente a Salvini su Twitter: “Ma tu non eri quello che ai Mondiali tifavi Francia? Vai a fare i TikTok che è meglio”,

Alessandra Amoroso ha scritto su Instagram: “Schifo di persone. Si commentano da sole, ignoranti e frustrati però poi con gli hashtag tutti bravi. Futtitene!” e solidarietà da Emma che ha twittato: “È meglio stare zitti e sembrare stupidi che twittare insulti e togliere ogni dubbio. Un bacio enorme Sergio Sylvestre. Sei una roccia”. Durissimo l’affondo di Elodie: “Non perde mai occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo”.

La cantante romana ha pubblicato anche un video: “Sono schifata, trovare l’occasione per fare commenti razzisti mi fa schifo. Lo avete offeso perché si è emozionato, non vi meritate Sergio Sylvestre che vi canta l’inno nazionale. Sono mortificata e dispiaciuta, fate del male alle persone gratuitamente, siete delle brutte persone, anzi delle me**e”.