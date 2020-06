Sgarbi difende la scarcerazione di Carminati: non c'è mafia

18 giugno 2020 a

Quando tutti si scagliano contro la scarcerazione di Massimo Carminati, lui va controcorrente. Vittorio Sgarbi lo difende, almeno dalle accuse, inesistenti, di mafia. E spiega, in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, che la Cassazione ha rigettato l'impostazione portata avanti dalla Procura della Repubblica di Roma. Mafia Capitale non esiste, Carminati non è un mafioso, lo hanno stabilito i giudici della Suprema Corte. Ribadisce, il critico d'arte, che la condanna per i reati commessi da Carminati prevede al massimo otto anni perciò a cinque anni e quattro mesi di reclusione esci perché lo stabilisce la legge.

