Sorpresa dalle carte: il vizietto dei Casamonica? Botulino e ritocchini

L'inchiesta sul clan sinti: i boss spendevano milioni di euro per il chirurgo plastico

Valeria Di Corrado 18 giugno 2020

a

a

L’ostentazione del lusso e del potere dei Casamonica passa anche attraverso il bisturi. La famiglia sinti di origine abruzzese, radicatasi a Roma a partire dagli anni ’70 allevando cavalli in casolari alla periferia sud-est della città, oggi si rivolge al chirurgo plastico dei vip per rifarsi naso e bocca, al pari di attori, soubrette, personaggi dello spettacolo e influencer dei social. Alle donne dei Casamonica resta il diktat ferreo di indossare la gonna, per preservare la tradizione gitana. I pantaloni sono banditi, ma paradossalmente è concesso il botulino. Una strana logica etica ed estetica. A fare ricorso all’intervento chirurgico ci sono anche gli uomini del clan, a volte per nascondere le «ferite di guerra», ossia le cicatrici frutto di combattimenti tra criminali. Insomma, anche gli zingari (intesi come popolazione nomade) non resistono al look da divi. Si può dire, quindi, che la vera globalizzazione è rappresentata dal «ritocchino».

Il ricorso al bisturi da parte dei Casamonica rappresenta - secondo il gip del Tribunale di Roma che ha ordinato l’arresto di 20 esponenti del clan con l’accusa di associazione mafiosa - un’«ulteriore confermadella loro notevole disponibilità economica». Lo conferma anche Simona Zakova, moglie di Raffaele Casamonica, uno dei quattro collaboratori di giustizia che hanno aiutato nelle indagini i pm della Dda capitolina e gli investigatori della Squadra mobile di Roma. La Zakova è una «gaggia» (termine dispregiativo usato dai Casamonica per indicare chi non è sinti), come lo era Debora Cerreoni, ex moglie di Massimiliano Casamonica. Entrambe, stanche di essere maltrattate e decise a dare un futuro diverso ai propri figli, hanno deciso di allontanarsi dalla famiglia «acquisita» e di raccontare agli inquirenti le loro dinamiche «dall’interno».

Nel lungo interrogatorio di ottobre 2018, la Zakova ha precisato che Sonia Casamonica, moglie di Guerrino Casamonica (detto Pelé), e il fratello di quest’ultima, Christian (tutti e tre finiti in carcere martedì) «hanno speso diverse migliaia di euro in interventi di chirurgia estetica, effettuati presso un chirurgo di nome "Basoccu”, identificato - si legge nell’ordinanza - nel noto professor Giulio Basoccu, responsabile della Divisione di Chirurgia plastica estetica e ricostruttiva presso l’Istituto Neurotraumatologico Italiano (INI) di Grottaferrata...