Incendio al ministero del Lavoro, fumo sul tetto

Incendio al ministero del Lavoro di via Flavia a Roma. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco. Sembra che le fiamme abbiano interessato il tetto del palazzo e che si siano propagate velocemente al materiale cartaceo. L'incendio si sarebbe sviluppato nel sottotetto, in una parte confinante con alcuni alloggi privati. Per fortuna nel momento in cui l'incendio si è propagato non c'era nessuno all'interno di quella parte del palazzo.

Il ministero comunque è stato completamente evacuato. La coltre di fumo in breve tempo ha avvolto tutto il quartiere. E ben presto l'odore acre ha invaso le strade rendendo l'aria irrespirabile. Sono quattro le squadre dei vigili del fuoco impegnate in via Flavia assieme al funzionario di turno e al capo turno provinciale.