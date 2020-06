Brasile in ginocchio, Bolsonaro choc: "Moriremo tutti"

03 giugno 2020 a

«A gente lamenta todos os mortos, mas morrer è o destino de todo mundo». Non ha bisogno di traduzione la risposta che il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha dato ad alcune persone che lo hanno incrociato fuori dal Palacio de Alvorada, a Brasilia. Come riferisce il "Jornal de Brasilia", il presidente non è andato troppo per il sottile con una sostenitrice che gli chiedeva parole di conforto per i lutti che stanno colpendo il Paese. Bolsonaro ha risposto laconicamente che, in fondo, tutti devono morire.

Il Brasile ha registrato ieri un nuovo record di decessi, con 1262 morti in 24 ore, per un totale di oltre 31.199 morti dovuti al Coronavirus. I malati sono 555.383, stando al ministero della Salute. I principali focolai di contagio sono lo stato di San Paolo e quello di Rio de Janeiro. In entrambi è stato deciso di procedere ad un allentamento delle restrizioni.