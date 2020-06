Morte George Floyd, arrestata anche la figlia del sindaco di New York Chiara De Blasio

01 giugno 2020 a

La figlia del sindaco di New York City è una delle quasi 790 persone che sono state arrestate in città da quando sono iniziate le proteste per la morte di George Floyd la scorsa settimana. Un funzionario delle forze dell'ordine che ha parlato a condizione di anonimato ha detto all'Associated Press che la 25enne Chiara de Blasio è stata arrestata sabato sera. Un rapporto di arresto ottenuto dal New York Post afferma che si è rifiutata di lasciare una strada di Manhattan sgomberata dagli agenti. Chiara de Blasio è stata successivamente chiamata in giudizio e rilasciata. Il sindaco Bill de Blasio non ha menzionato l'arresto nel suo briefing stampa della domenica.