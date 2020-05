Tremendo schianto tra mezzi pesanti. Chiusa l'autostrada A1

Massimiliano Gobbi 29 maggio 2020 a

a

a

Terribile scontro sull’A1 tra un autofurgone con materiale esplodente e un mezzo pesante. E' successo questo pomeriggio, intorno alle 17, all’altezza del chilometro 538 in direzione Napoli. Nel sinistro sono rimasti coinvolti entrambi i mezzi. L'autofurgone trasportava sostanze esplodenti, Tritamon-A, uso cava. Risultano feriti, la strada è stata chiusa in via precauzionale in entrambe le direzioni.

Video su questo argomento Incidente in autostrada, polizia stradale sfiorata da un tir che sbanda e si schianta Agenzia Vista

Sul posto, oltre alle squadre APS 5A e 18A dei vigili del fuoco del comando di Roma, si stanno recando il carrofiamma 10, l’autobotte AB11, il CRRC e il funzionario di servizio.