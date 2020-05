Mara Carfagna è in dolce attesa. Fiocco rosa in arrivo

28 maggio 2020 a

a

a

Mara Carfagna è in dolce attesa. La vicepresidente della Camera sarebbe incinta di una bambina. Top secret la data del parto e i dettagli. La deputata di FI, 44 anni e da anni legata ad Alessandro Ruben, si è sempre distinta per la sua riservatezza.

Fase 2: Carfagna, 'austriaci hanno diritto di venire in Italia'

Intanto la vicepresidente della Camera espirime la sua opinione anche sul recovery fund. «La proposta della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen disegna il profilo dell’Europa solidale e amica che per tanto tempo abbiamo invocato - dichiara la Carfagna - Sappiamo tutti che la trattativa sul Recovery Fund sarà lunga e complessa, ma quel che mi preoccupa, è una domanda semplice: il governo Conte 2 sarà in grado di cogliere questa irripetibile occasione di rinascita e sviluppo? Un governo che non è riuscito a recapitare ai legittimi destinatari nemmeno i modesti fondi dei decreti emanati finora, può gestire questa enorme partita?».