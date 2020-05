Basta teatrini. Così Mara Carfagna difende Silvia Romano

Attacchi a Silvia Romano. Anche Mara Carfagna dice basta. La vicepresidente della Camera lo ha detto con un post su Facebook senza se e senza ma.

Per approfondire leggi anche: Cocci di bottiglia contro la finestra di casa

"Non è accettabile che si accusi di terrorismo una cittadina italiana che è stata prigioniera per 18 mesi di un gruppo di feroci criminali. Ancora meno accettabile è che questo avvenga nell’Aula della Camera. Sono intervenuta immediatamente nel ruolo di Vicepresidente per censurare le parole del collega della Lega, che considero inadeguate alla carica istituzionale che ricopre e riprovevoli sul piano umano. Ritengo che tutte le istituzioni nella situazione drammatica che vive il Paese debbano recuperare sobrietà e serietà. Gli italiani non sopportano più i teatrini".