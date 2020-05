Parla la moglie di Dzeko: "Edin pensa ai gol, io di più alla Roma"

Dietro a un’immagine patinata da top model internazionale, la bellissima moglie di Edin Dzeko, nasconde «un animo da vero maschiaccio». Amra Silajdži, attrice e modella bosniaca da oltre dieci anni al fianco del capitano della Roma, non vede l’ora di tornare a strillare allo stadio: «A volte perdo talmente il controllo, che mi vergogno per gli urli che lancio, ma in tribuna va bene così». Risponde al telefono mentre è in cucina a preparare il pesce per cena. A interromperci, di tanto in tanto, le voci dei bambini e l’abbaiare di Rio, il loro cane corso.

Amra, dica la verità: è tifosa di suo marito o della Roma?

«Sono una tifosa vera. Per Edin è importante fare gol, per me conta solo che vinca la Roma, anche se non è lui a segnare».

Per approfondire leggi anche: Lorenzo Pellegrini dalla quarantena



Era appassionata di calcio prima di conoscere Dzeko?

«No, prima il pallone non mi interessava, ma da quando è entrato nella mia vita ho imparato ad amarlo. D’estate mi mancano le partite, non ne perdo una durante la stagione».

A Trigoria hanno ripreso gli allenamenti, Edin è felice?

«Sì, è felicissimo, anche se ancora non possono allenarsi in squadra. A lui il calcio manca davvero molto. Fin da quando era ragazzino ha sempre seguito tutti i campionati, conosce tutti i calciatori. Vive il calcio con una passione enorme: per lui non è solo lavoro».

E lei è contenta della ripresa o ha qualche timore?

«Penso che la società abbia predisposto tutte le condizioni per garantire la sicurezza».

Come avete affrontato il lockdown?

«Da piccoli abbiamo vissuto la guerra in Bosnia e le nostre...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI