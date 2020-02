Roma, Diawara torna ad allenarsi. Ecco quando potrà giocare

In un periodo nero per la Roma è arrivata una buona notizia dall’infermeria di Trigoria. Domenica Amadou Diawara si è sottoposto ad una nuova visita di controllo con il Professor Cerulli e ha ricevuto il via libera per compiere il passo avanti decisivo per il pieno recupero. Il centrocampista guineano, che nella partita del 22 gennaio contro la Juventus aveva subito la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro, oggi si è riaggregato ai compagni per il terzo allenamento della settimana in vista della partita con il Gent.

Nella seduta odierna Diawara ha ovviamente sollecitato ancora di più il ginocchio rispetto agli ultimi giorni di sessioni individuali, in cui si era alternato tra campo, palestra e piscina, lavorando duramente per tornare il prima possibile a dare una mano alla squadra giallorossa. La terapia conservativa, strada intrapresa nei giorni successivi all’infortunio, ha dato fino ad ora gli effetti sperati, scongiurando il rischio di un’operazione, che avrebbe tenuto il giocatore lontano dai campi per almeno 70-80 giorni, tempistiche previste dal protocollo di Mariani.