Gruppo Friedkin nella Capitale per comprare la Roma

Friedkin e la Roma sono sempre più vicini al matrimonio. A poco meno di una decina di giorni dalle firme sul contratto preliminare che vincolerà il magnate texano e Pallotta è andata in scena la prima delle numerose riunioni tra i dirigenti del gruppo Friedkin e quelli giallorossi.

Tra i presenti negli uffici della Roma a viale Tolstoj molti dei più alti dirigenti del gruppo Friedkin, tra cui Brian Walker, Director of Strategy and New Ventures, Brad Beinart, Director Finance & asset Management e Derrick Burnette del reparto Strategy & New Ventures.