Fonseca su Florenzi: "Ha chiesto lui di andare via"

Dopo il pari nel derby con la Lazio incombe il Sassuolo ma in casa Roma si parla quasi esclusivamente di mercato, tra operazioni in entrata e un addio, quello di capitan Florenzi, che ha scatenato qualche polemica. «Abbiamo acquistato tre giocatori, Ibanez, Villar e Perez, tre giovani, pensando al futuro della Roma - spiega in conferenza stampa l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca - e Florenzi è andato al Valencia, in un prestito di quattro mesi. Ho sempre detto che il mercato di gennaio non mi piace, perché non è facile trovare calciatori: per me in questo momento o arrivano giocatori pronti ed esperti per poter entrare nella squadra oppure si deve andare sul futuro. E questi tre giocatori sono una prospettiva per il futuro». È ovviamente il "caso Florenzi" a suscitare il maggiore interesse: «Tra noi abbiamo avuto una conversazione molto serena e diretta. Florenzi è un grandissimo professionista. Ha sempre avuto un grande atteggiamento da capitano, sempre. Abbiamo parlato: il calciatore vuole giocare di più, cosa che non posso promettere a nessuno. Ha avuto questa opportunità del Valencia ed è andato lì per volontà propria. Tra noi non c’è stato mai alcun problema, desidero di cuore che a Valencia sia felice». E ancora: «Alessandro aveva solo più voglia di giocare, a fine stagione c’è l’Europeo e il calciatore ha parlato con me e con la società. Quella che si è prospettata sembrava una buona soluzione. Non abbiamo pensato al futuro. Vedremo quale sarà il rendimento del giocatore, anche in Nazionale, e poi valuteremo. Non stiamo pensando alla prossima stagione».

Detto che il giovane difensore turco Cetin resterà a Trigoria, Fonseca conferma anche Kalinic nel ruolo di vice-Dzeko: «Non è facile trovare un attaccante in questo momento. Kalinic ha sei mesi di lavoro con noi, far arrivare un nuovo attaccante di qualità in questo momento non è facile e avrebbe bisogno di tempo per adattarsi alla nostro tipo di gioco. Se cambiamo, deve essere per un giocatore pronto a scendere in campo. E in questo momento non è facile». Tornando al campo, il Sassuolo non è certo avversario da prendere sottogamba: «È una delle squadre che mi piace di più, ha coraggio, qualità offensiva, se la lasci giocare è difficile. Spero in una partita aperta, perchè entrambe le squadre vogliono giocare ed attaccare».

Il derby ha ribadito la mancanza di cattiveria dei giallorossi nell’area di rigore: «Speriamo di invertire la tendenza. La squadra crea molte occasioni, ma devo essere onesto: questa capacità di decidere cosa fare all’ultimo momento è propria dei calciatori più esperti. Kluivert e Under sono giovani e con il tempo credo che miglioreranno ma devo dire che la squadra crea tante occasioni per segnare. Credo che dovremo migliorare, lavorando sempre di più come stiamo facendo adesso».

