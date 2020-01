Politano-Spinazzola, lo scambio in bilico tra Roma e Inter scatena i social

Il caso dello scambio che rischia di saltare tra Roma e Inter dei calciatori Matteo Politano e Leonardo Spinazzola scatena l'ironia dei social. Le foto che ritraggono l'esterno romano appena sbarcato nella capitale diventano la base perfetta per i meme della rete: e così sulla sciarpa del (forse) giallorosso compaiono scritte come "L'importante è la salute". Spinazzola finisce invece in un pacco Amazon non consegnato mentre c'è chi tira in ballo pure Bruno Peres.