Incubo Bouah: crociato di nuovo ko per il terzino della Roma

Devid Bouah non poteva augurarsi peggiore rientro in campo dopo il lungo calvario attraversato nella scorsa stagione. Il giovane terzino della Roma, mandato in campo da Alberto De Rossi nel secondo tempo della prima giornata di campionato Primavera contro il Chievo, ha subito la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro in un contrasto concluso con un calcio di rigore a favore dei giallorossi.

Il classe 2001 ha dovuto abbandonare immediatamente il terreno di gioco per svolgere una risonanza magnetica che ha confermato la prima impressione: il ragazzo è uscito in lacrime dal campo del Tre Fontane ed ha temuto subito il peggio.

Bouah, aveva subito lo stesso infortunio all’altro ginocchio, in estate era stato cercato con insistenza dalla Juventus, ma Petrachi lo aveva tolto dal mercato e avrebbe discusso nei prossimi giorni il rinnovo di contratto con il suo procuratore.