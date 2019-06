Pallotta: non faremo causa a Totti

"Agire per vie legali contro Totti? Non c'è possibilità. Cento per cento falso. Nella storia della nostra proprietà, questa cosa prende la medaglia d'oro come commento più stupido che abbia letto". Così, su Twitter, il presidente della Roma, James Pallotta, circa l'ipotesi, paventata da alcuni media, di una possibile denuncia del club giallorosso contro lo storico capitano dopo la conferenza stampa in cui ha spiegato i motivi delle clamorose dimissioni da dirigente.

Not a chance. 100% false. In the history of our ownership, that possibly takes the gold medal for the dumbest comment I’ve read. https://t.co/AuyltO1mjX — Jim Pallotta (@jimpallotta13) June 18, 2019

Intanto Francesco Totti, secondo quanto scrive il Corriere dello sport, è già partito per le vacanze.