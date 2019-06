La Roma non lo conferma, Balzaretti riparte dalla Spal

Dopo sette anni si è conclusa l’avventura di Federico Balzaretti alla Roma. La società giallorossa, nell’ambito della riorganizzazione che ha coinvolto l’intera area scouting, ha deciso di non rinnovargli il

contratto in scadenza.

L’ex terzino del Palermo, giunto nella Capitale nel 2012, è pronto ad iniziare una nuova avventura alla Spal, come ha confermato lo stesso presidente spallino: “Sto lavorando - ha detto

Mattioli - per portarlo da noi alla Spal, voglio rendere il nostro staff ancora più importante e valido, arricchendolo di nuove importanti competenze”. Balzaretti, che a Roma si è occupato di diverse trattative di mercato ed aveva l’incarico di seguire i giocatori in prestito, oggi è stato avvistato presso il centro sportivo del club di Ferrara.