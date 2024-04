San Raffaele, riabilitazione cardiovascolare. Fedele: "Paziente al centro di un percorso integrato"

08 aprile 2024 a

a

a

Per accendere i riflettori sull'importanza della riabilitazione cardiovascolare nel percorso di cura, il San Raffaele di Monte Compatri e l'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci – AISC - promuovono un evento il 10 aprile 2024, presso la Sala Convegni della struttura romana, dal titolo "La riabilitazione nello Scompenso Cardiaco: un nuovo modello costruito sulle esigenze del paziente". Nella prima parte dell’incontro gli specialisti faranno il punto sull'importanza della riabilitazione cardiaca presentando il modello innovativo proposto a Monte Compatri.

“L’obiettivo principale del reparto di riabilitazione cardiorespiratoria, che ho l’onore di dirigere, è fornire un approccio completo e integrato alla riabilitazione del paziente. Che provenga dalla cardiochirurgia, dalla chirurgia toracica o dai reparti di cardiologia specializzati nel trattamento dello scompenso cardiaco, è essenziale adottare un approccio che consideri congiuntamente l'apparato cardiovascolare e polmonare, essendo strettamente interconnessi. Infatti, i sistemi cardiaco e respiratorio sono strettamente correlati, quindi è comune che i pazienti affetti da patologie polmonari presentino anche disturbi cardiovascolari e viceversa”, spiega il prof. Francesco Fedele, Responsabile Riabilitazione Cardio-Respiratoria del San Raffaele di Monte Compatri.

L'appuntamento è anche l'occasione per celebrare il decimo anniversario dell’AISC, con la presenza di clinici, tecnici di riabilitazione, pazienti, caregiver e rappresentanti del consiglio direttivo e del comitato scientifico. Nel corso del convegno saranno affrontati temi come l'ottimizzazione della terapia medica in riabilitazione, il telemonitoraggio domiciliare e la collaborazione tra AISC e il San Raffaele di Montecompatri nell’ottica della presentazione del nuovo master universitario di UniTelma “Riabilitazione cardiorespiratoria e Digital Health per le professioni medico-sanitarie”. La struttura del San Raffaele di Monte Compatri sarà la sede del tirocinio formativo.