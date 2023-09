IRCCS San Raffaele, in scena il primo Family Day Aziendale

25 settembre 2023

L’IRCCS San Raffaele si riunisce in famiglia. L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ha aperto le porte ai familiari dei propri dipendenti e collaboratori nel 1° Family Day Aziendale. L’appuntamento è andato in scena sabato 23 settembre ed è iniziato con un tour guidato attraverso i meandri sconosciuti ai più dell’Istituto. L’obiettivo è stato quello di fare conoscere le varie competenze e aree di lavoro interne all’azienda, un’occasione insolita per tanti collaboratori di mostrare ai propri familiari il luogo in cui passano buona parte delle giornate e di evidenziare i punti di eccellenza della realtà di cui fanno parte. Il day aziendale ereditato dagli Stati Uniti è oggi uno degli eventi inclusivi più diffusi nelle realtà aziendali attente di tutto il mondo. Una sorta di team building allargato che mira a ribaltare il tradizionale rapporto tra azienda, dipendente e vita privata investendo e scommettendo sul capitale umano. La giornata è stata animata da: l’Associazione “SICS” Scuola Italiana Cani Salvataggio”, i clown di “Cuore a Cuore” e l’“Associazione Motociclisti Forze dell’Ordine”. "Il valore di questa giornata è vedere insieme operatori, i loro familiari e la loro felicità. Per i bambini vedere i genitori in una veste diversa aiuta a capire il significato della famiglia”, le parole a margine dell’evento pronunciate dalla Dott.ssa Amalia Allocca, Direttrice Sanitaria del Gruppo San Raffaele.