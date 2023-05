“Rischio listeria”. Gorgonzola e pancetta richiamati: i marchi da evitare

25 maggio 2023 a

a

a

Alcuni lotti di gorgonzola confezionato, di vari pesi, sono stati richiamati per «possibile presenza di listeria monocytogenes». L’avviso è stato pubblicato sul portale del ministero della Salute dedicato ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. I lotti in questione sono il gorgonzola dolce dop prodotto da Lettere dall’Italia, numeri 10427001 e 10427002, e il gorgonzola dolce dop di Malga Paradiso, lotto numero 10421004. L’indicazione dell’avviso avverte che «i clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita».

Inquinamento alle stelle per produrre la carne sintetica: lo studio è lampante

Anche un lotto di salumi a marchio Salumificio Bonalumi è stato richiamato per «presenza di listeria», si legge nell’avviso pubblicato sul sito del ministero. Il richiamo riguarda il «lotto di produzione 27-03-2023» dei prodotti a denominazione «Pancetta tesa salata, p. arr. s/c, la panseta de la bergamasca, p. all’asse, p. c/c rustica», commercializzati in «pezzature variabili vendute a peso», da consumarsi in «90 gg dal confezionamento». Il produttore è il Salumificio Bonalumi di Mozzo, in provincia di Bergamo. Nell’avviso si raccomanda di «non consumare e restituire al punto vendita». Per «possibile presenza di Listeria monocytogenes» sono stati inoltre richiamati tre lotti di gorgonzola prodotti da Igor Srl di Cameri nel Novarese: il 10427001 e il 10427002 di Gorgonzola Dop Dolce Lettere dall’Italia, commercializzati in peso variabile, con data di scadenza 24-05-2023; il 10421004 di Gorgonzola Dop Dolce Malga Paradiso, in confezione da 250 grammi, data di scadenza 24-05-2023. L’invito è di non consumarli e restituirli al punto vendita.