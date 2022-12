Panettoni "finti" sequestrati, cosa c'era dentro. Il maxi sequestro dei Nas

24 dicembre 2022 a

a

a

Panettoni venduti come lavorazione artigianale quando invece risultavano realizzati a livello industriale e riconfezionati, privi di etichettatura e tracciabilità. A poche ore dalla Vigilia di Natale il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha sequestrato dieci tonnellate di dolci, tra cui 1775 panettoni spacciati per artigianali. Nel mirino delle indagini ben 882 imprese operanti nel settore produttivo e commerciale dei tradizionali prodotti dolciari e della filiera ittica.

Gli accertamenti hanno rilevato irregolarità presso 229 strutture, ossia il 26 per cento dei luoghi verificati. Nello specifico gli agenti hanno sequestrato 7,5 tonnellate di prodotti dolciari, tra cui panettoni e pandori tutt'altro che artigianali - come venivano venduti - ma riconfezionati fraudolentemente.

Così trentasette gestori sono stati sanzionati per frode in commercio e detenzione di panettoni senza indicazioni sulla effettiva origine, mentre ad altri 231 sono state contestate violazioni per carenze igienico sanitarie delle materie prime e dei laboratori di pasticceria nonché per mancata applicazione delle procedute preventive di sicurezza alimentare. Da qui 16 provvedimenti di chiusura o sospensione dell'attività di produzione e vendita.